В Кремле высказались о типе сбитых над Курской областью ракет

Песков переадресовал вопрос о типе сбитых над Курской областью ракет в МО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос в Министерство обороны России (МО РФ) о типе ракет, сбитых над Курской областью, передает ТАСС.

Из высказывания пресс-секретаря главы государства не стало ясно, были ли это ракеты ATACMS. Он напомнил журналистам в ходе брифинга, что эта тема касается хода специальной военной операции (СВО).

«Здесь я рекомендую обратиться в министерство обороны», — заметил Песков.

До этого депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил заявление Белого дома о разрешении использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России и назвал его декларацией о начале войны.

25 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по России при помощи ATACMS. Для атаки противник выбрал Курскую область.