В Госдуме оценили заявление Белого дома об ударах по России ракетами ATACMS

Депутат Белик назвал заявление о ракетах ATACMS декларацией о начале войны

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил заявление Белого дома о разрешении использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России и назвал его декларацией о начале войны, передает РИА Новости.

В понедельник, 25 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут бить по Курской области и территориям «рядом с ней» американскими дальнобойными ракетами ATACMS «для самообороны».

«По сути, Белый дом на весь мир заявил нам декларацию о начале военных действий. Урок "Орешника" не усвоили, требуется переэкзаменовка. Почему-то в НАТО считают, что мы боимся ударить посильнее», — обозначил Белик.

По мнению парламентария, американские институты изучения России выдали заключение об особом отношении к Украине, на основании которого «[на Западе считают, что] фактор братства не позволит сравнять с землей всю инфраструктуру киевского режима».

«Россия тепло относится к украинскому народу, но это не означает, что их интересы ставятся выше безопасности российского народа. Наши гуманные посылы они воспринимают как мягкость, так что пришла пора разуверить их мышление», — подчеркнул Белик.

Депутат заявил, что у России нет планов «воевать с НАТО». «А вот вынести железнодорожные узлы, ключевые мосты, деловые центры, плотины — вполне можем. За каждую ракету по нашей территории будет ужасающий ответ. И тогда никакая НАТО не заставит их бить по России», — заключил Белик.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по России при помощи ATACMS. По версии Telegram-канала Fighterbomber, целью мог стать аэродром.

