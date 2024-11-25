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21:16, 25 ноября 2024Мир

Белый дом подтвердил разрешение ВСУ бить по России ракетами ATACMS

Кирби: ВСУ могут бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней» для самообороны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут бить по Курской области и территориям «рядом с ней» американскими дальнобойными ракетами ATACMS «для самообороны». С таким заявлением на брифинге выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области», — сказал Кирби.

Таким образом, Белый дом впервые подтвердил разрешение на применение американских дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по России при помощи ATACMS. Российские системы ПВО сбили ракеты в Курской области.

Перед этим конгрессмен США от штата Флорида Майк Уолтц заявил, что разрешение Вашингтона на удары ATACMS по территории России не означает атаку на крупные города. При этом он назвал такую меру очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.

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