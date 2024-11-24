В США заявили об отсутствии планов Украины бить ракетами по Москве и Санкт-Петербургу

Конгрессмен Уолтц: Украина не будет атаковать ракетами ATACMS Москву и Петербург

Конгрессмен США от штата Флорида Майк Уолтц заявил, что разрешение американского президента Джо Байдена на удары ATACMS по территории России не означает атаку на крупные города. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Уолтц, которого избранный глава государства Дональд Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности, прокомментировал решение Байдена позволить Украине бить вглубь территории РФ дальнобойными ракетами производства США. Он отметил отсутствие планов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по городам и подчеркнул, что военные будут наносить удары по военным целям. «Они (Украина — прим. "Ленты.ру") бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», — сказал Уолтц.

При этом, по мнению Уолтца, разрешение атаковать Россию ATACMS является очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что следующей целью Украины для удара дальнобойными ATACMS может стать Ростовская область. Журналисты считают, что регион могут атаковать, поскольку там находится как минимум четыре военных аэродрома.