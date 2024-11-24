Депутат Чепа: расширение зоны ударов западными ракетами приведет к потерям ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут большие потери, если они захотят атаковать новые российские регионы западными ракетами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на возможное расширение зоны ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow на Ростовскую область и другие субъекты.

По словам парламентария, реакция на атаку по Ростовской области будет жесткой. Он отметил, что это важный регион, который используется в качестве хаба. Через него поставляется продовольствие и обеспечение мирных граждан, которые проживают в зоне боевых действий.

«Чтобы придать больший "эффект", они могут наносить удары по таким ощутимым регионам. Мы к этому, естественно, готовы, готовимся и предупреждаем, что ответы будут самые жесткие. Президент предупредил, и [есть] новая [ядерная] доктрина, и новые типы оружия», — сказал депутат.

Дальнейшая эскалация только приведет к дополнительным потерям со стороны Вооруженных сил Украины Алексей Чепа депутат Госдумы

Как сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), следующей целью Украины для удара дальнобойными ATACMS может стать Ростовская область. Журналисты считают, что регион могут атаковать, поскольку там находится как минимум четыре военных аэродрома. В материале говорится также, что в США уже составили карту из 200 военных целей в зоне досягаемости американских ракет.