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14:23, 25 ноября 2024Россия

ВСУ снова ударили американскими ракетами по Курской области. Целью мог стать аэродром

Украина ударила восемью ракетами ATACMS по Курской области
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по России при помощи ATACMS. Противник вновь атаковал Курскую область.

Как сообщает Baza, прилет был зафиксирован в ночь на понедельник, 25 ноября. Российские системы ПВО сбили ракеты в районе Курчатова и над приграничными поселками. Кроме того, известно, что украинские военные организовали комбинированную атаку — помимо ракет, в российском регионе заметили несколько вражеских дронов.

По версии Telegram-канала Fighterbomber, целью очередной атаки ВСУ мог стать расположенный в регионе аэродром.

Куда били и каких целей хотели достичь [ВСУ], не особо понятно, ибо авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно

авторы Telegram-канала Fighterbomber

Авторы канала уточнили, что по объекту выпустили восемь дальнобойных ракет, семь из которых были успешно уничтожены в воздухе. О том, стал ли последний снаряд причиной каких-либо разрушений, не сообщается.

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

В США пообещали, что Украина не станет бить ракетами ATACMS по Москве и Петербургу

Американский конгрессмен Майк Уолтц заявил, что после полученного от США разрешения на удары по России ракетами ATACMS Украина не станет атаковать крупные города страны.

Избранный Дональдом Трампом на пост советника по нацбезопасности Уолтц заметил, что украинские военные будут бить исключительно по военным объектам России.

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«Они (украинские ракеты — прим. «Ленты.ру») бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», — сказал Уолтц. В то же время конгрессмен от штата Флорида признал, что разрешение Вашингтона атаковать Россию дальнобойным оружием является новым шагом к эскалации украинского конфликта.

В России оценили возможное расширение зоны ударов ракетами ATACMS

Если ВСУ попытаются расширить зону ударов ракетами ATACMS по России, Украине будут обеспечены еще большие потери. Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Он прокомментировал возможное расширение зоны ударов западными дальнобойными ракетами на Ростовскую область и другие субъекты РФ, подчеркнув, что на это Москва даст особенно жесткий ответ.

Чтобы придать больший «эффект», они могут наносить удары по таким ощутимым регионам. Мы к этому, естественно, готовы, готовимся и предупреждаем, что ответы будут самые жесткие. Президент предупредил, и [есть] новая [ядерная] доктрина, и новые типы оружия

Алексей Чепазампред комитета Госдумы по международным делам

Чепа добавил, что удар противника по Ростовской области лишь дополнительно разозлил армию России. Парламентарий заметил, что дальнейшая эскалация станет причиной колоссальных потерь в рядах ВСУ.

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