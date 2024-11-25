Названа возможная цель новой атаки ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

Fighterbomber: целью атаки ВСУ ракетами ATACMS Курской области мог быть аэродром

Целью новой попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории дальнобойными американскими ракетами ATACMS мог быть расположенный в Курской области аэродром. Об этом пишет Telegram-канал Fighterbomber.

По информации авторов поста, всего по объекту выпустили восемь поставленных из США ракет, семь из которых сбили средства противовоздушной обороны. Привел ли последний снаряд к каким-либо повреждениям, не уточняется.

«Куда били и каких целей хотели достичь [ВСУ], не особо понятно, ибо авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно», — подчеркивает Fighterbomber.

Об очередной попытке атаки ВСУ ракетами ATACMS по России стало известно 25 ноября. По данным Baza, произведенные в США дальнобойные снаряды и несколько беспилотников сбили в районе города-спутника Курской атомной электростанции Курчатова, а также над приграничными поселками. Четыре дрона перехватили в Дмитриевском районе. Один летательный аппарат рухнул в районе Железногорска. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее Россия ударила по военно-промышленному предприятию на Украине новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Как заявил президент Владимир Путин, атака стала ответом на запуски ВСУ западных дальнобойных ракет вглубь России.