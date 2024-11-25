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12:19, 25 ноября 2024Россия

Стало известно о новом ударе ВСУ ракетами ATACMS по российскому региону

Baza: ВСУ ударили ракетами ATACMS по Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь ударили по Курской области ракетами ATACMS. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По информации издания, удар был нанесен в ночь на понедельник, 25 ноября. Ракеты были сбиты в районе города Курчатов, а также над приграничными поселками.

Удар был комбинированным — помимо ракет, ВСУ выпустили по Курской области несколько беспилотников.

Telegram-канал Fighterbomber утверждает, что целью удара ATACMS был аэродром.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя удар по Днепропетровску новейшей российской ракетой «Орешник», заявил, что это было ответом, в частности, на удары по России дальнобойным западным оружием — ATACMS и Storm Shadow.

ЖЗЛ
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