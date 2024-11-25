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04:22, 25 ноября 2024Бывший СССР

«Люди на Украине нервничают из-за удара». Киев показал иностранным журналистам якобы обломки «Орешника»

Reuters: Украина показала иностранным журналистам якобы обломки ракеты «Орешник»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина пустила иностранных журналистов к обломкам якобы российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», ударившей по Южному машиностроительному заводу («Южмаш») в Днепропетровске. В настоящее время фрагменты исследуют эксперты, сообщает агентство Reuters.

«Журналистов попросили не раскрывать точное местоположение объекта из соображений безопасности», — уточняется в публикации агентства, представители которого оказались в числе небольшой группы корреспондентов, получивших доступ к обломкам «Орешника». По данным Reuters, фрагменты ракеты находятся в специальном ангаре, предназначенном для проведения экспертизы.

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Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что эксперты изучают обломки «Орешника». Он заявил в своем обращении в Telegram-канале, что в настоящее время устанавливаются технические характеристики ракеты, а также другие детали. Политик также обратил внимание, что «в мире имеются системы противовоздушной обороны, способные противостоять таким угрозам», и призвал «сосредоточиться на этом».

На Украине раскрыли реакцию жителей на удар «Орешником»

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл реакцию жителей страны на удар российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску. «Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего удара», — сообщил он.

Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер обратил внимание, что после удара «Орешником» в Киеве возникли панические настроения. По его мнению, применение Россией новой ракеты вызвало «новые шоковые волны» на Украине.

Неопределенность. Истощение. Отчаяние

Пауль Ронцхаймержурналист Bild

«Чувства, которые владеют людьми, стали иными (...) Токсичная смесь, которую я ощущаю в Киеве в эти дни и за которую мы, если спросить жителей и политиков, тоже несем ответственность», — отметил журналист.

В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после этого заявил, что у Москвы «нет никаких "Орешников"», а название этого оружия «выдумал» президент России Владимир Путин. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в шутку посоветовал Подоляку зажмуриться, поскольку в этом случае «проблема исчезает автоматически». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, предложила украинским властям определиться, «существует ли "Южмаш"»?

Удар «Орешника» стал посланием Западу

21 ноября Путин заявил, что Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения. По его словам, это было сделано после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию РФ шестью ракетами ATACMS, а 21 ноября — системами Storm Shadow и HIMARS американского и английского производства.

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Позднее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объяснил, что обращение Путина стало сигналом Западу о готовности Москвы реагировать на новые вызовы военным способом. По его словам, глава государства дал понять западным странам, что Россия не оставит без ответа провокации и эскалацию со стороны западных стран. Рябков подчеркнул, что им следует осознать серьезность ситуации и остановиться. Тот факт, что этого не происходит, свидетельствует о «постепенном притуплении чувства самосохранения» у западных лидеров, добавил он.

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