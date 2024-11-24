Украина пустила иностранных журналистов к обломкам «Орешника»

Украина пустила иностранных журналистов к обломкам российской ракеты «Орешник»

Украина пустила иностранных журналистов к обломкам российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», ударившей по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В настоящее время фрагменты исследуют эксперты, сообщает агентство Reuters.

«Журналистов попросили не раскрывать точное местоположение объекта из соображений безопасности», — уточняется в публикации агентства, представители которого оказались в числе небольшой группы корреспондентов, получивших доступ к обломкам «Орешника».

По данным Reuters, фрагменты ракеты находятся в специальном ангаре, предназначенном для проведения экспертизы. Проанализировав обломки «Орешника», украинские эксперты планируют узнать подробности о цепочках поставок российской армии и производстве баллистической ракеты.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. Кроме того, по его словам, использование такого оружия «обнуляет возможности о чем-либо договориться».