В МИД назвали обращение Путина сигналом Западу

Рябков: обращение Путина было сигналом Западу о готовности РФ к ответу на вызовы

Обращение президента России Владимира Путина стало сигналом Западу о готовности Москвы реагировать на новые вызовы военным способом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в разговоре с «Известиями».

По его словам, глава государства дал понять западным странам, что Россия не оставит без ответа провокации и эскалацию со стороны западных стран. Рябков подчеркнул, что им следует осознать серьезность ситуации и остановиться. Тот факт, что этого не происходит, свидетельствует о «постепенном притуплении чувства самосохранения» у западных лидеров, добавил он.

21 ноября Путин выступил с обращением к населению страны. Он заявил, что 19 ноября по территории России нанесли удары шестью ракетами ATACMS, а 21 ноября — системами Storm Shadow и HIMARS. Российский лидер сообщил, что в качестве ответной меры Россия нанесла по объектам Украины удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».