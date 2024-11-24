В МИД России дали совет Киеву после слов о не существующем «Орешнике»

МИД посоветовал отрицающему существование «Орешника» Киеву узнать про «Южмаш»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что новой российской ракеты «Орешник» не существует. Комментарий появился в ее Telegram-канале.

«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», — задала риторический вопрос Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что «Орешник» существует.

Подоляк выразил мнение, что ракеты «Орешник» не существует, это «межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах». Он также подчеркнул, что использование такого оружия «обнуляет возможности о чем-либо договориться».