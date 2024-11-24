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22:34, 24 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об изучении обломков ракеты «Орешник»

Зеленский заявил об исследовании обломков ударившей по «Южмашу» ракеты «Орешник»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эксперты изучают обломки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», ударившей по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Он заявил в своем обращении в Telegram-канале, что в настоящее время устанавливаются технические характеристики ракеты, а также другие детали.

Политик также обратил внимание, что «в мире имеются системы противовоздушной обороны, способные противостоять таким угрозам», и призвал «сосредоточиться на этом».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ракеты «Орешник» не существует. Кроме того, по его словам, использование такого оружия «обнуляет возможности о чем-либо договориться».

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар ракетой «Орешник» по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» на Украине. Российский лидер указал, что РФ использовала «Орешник» в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории

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