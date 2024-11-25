Кулеба раскрыл реакцию украинцев на удар «Орешником»

Кулеба заявил, что люди на Украине нервничают после удара РФ «Орешником»

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл реакцию жителей страны на удар российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску. Он рассказал об этом в интервью телеканалу CNN.

«Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего, последнего удара», — сообщил он.

Журналист телеканала также спросил у Кулебы, имеются ли опасения касательно того, что избранный президент США Дональд Трамп и его администрация будут требовать от Киева отказа от территорий. Бывший глава украинского МИД ответил, что власти «не надевают розовые очки» в отношении нового состава Белого дома. Кулеба также предложил не «начинать разговор с того, что Украина готова принять», а говорить о том, что для соглашения сделает Москва.

Ранее Кулеба усомнился в том, что конфликт с Россией может завершиться в скором времени. Первым препятствием является то, что президент республики Владимир Зеленский не покинет свой пост под давлением, отметил он. Кроме того, добавил Кулеба, Киев не согласится на быстрое решение конфликта.