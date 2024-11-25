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03:05, 25 ноября 2024Бывший СССР

Кулеба раскрыл реакцию украинцев на удар «Орешником»

Кулеба заявил, что люди на Украине нервничают после удара РФ «Орешником»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл реакцию жителей страны на удар российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску. Он рассказал об этом в интервью телеканалу CNN.

«Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего, последнего удара», — сообщил он.

Журналист телеканала также спросил у Кулебы, имеются ли опасения касательно того, что избранный президент США Дональд Трамп и его администрация будут требовать от Киева отказа от территорий. Бывший глава украинского МИД ответил, что власти «не надевают розовые очки» в отношении нового состава Белого дома. Кулеба также предложил не «начинать разговор с того, что Украина готова принять», а говорить о том, что для соглашения сделает Москва.

Ранее Кулеба усомнился в том, что конфликт с Россией может завершиться в скором времени. Первым препятствием является то, что президент республики Владимир Зеленский не покинет свой пост под давлением, отметил он. Кроме того, добавил Кулеба, Киев не согласится на быстрое решение конфликта.

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