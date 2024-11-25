Кулеба: Украина не согласится на быстрое решение конфликта с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в том, что конфликт с Россией может завершиться в скором времени. В интервью телеканалу CNN он назвал три мешающих этому фактора.

Первым препятствием является то, что президент республики Владимир Зеленский не покинет свой пост под давлением, отметил Кулеба. Кроме того, добавил он, Киев не согласится на быстрое решение конфликта. «И, в-третьих, самое главное, я хотел бы напомнить всем, что ключ к миру находится в Москве, а не в Киеве», — подчеркнул экс-министр.