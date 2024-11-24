Немецкий журналист заявил о панических настроениях в Киеве после удара «Орешника»

Bild: удар Россией «Орешником» вызвал в Украине шоковые волны

После удара «Орешником» в Киеве возникли панические настроения. Об этом в своей статье написал заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер.

По его мнению, применение Россией новой ракеты средней дальности вызвало «новые шоковые волны» на Украине. «Чувства, которые владеют людьми, стали иными (...). Неопределенность. Истощение. Отчаяние. Токсичная смесь, которую я ощущаю в Киеве в эти дни и за которую мы, если спросить жителей и политиков, тоже несем ответственность», — отметил немецкий журналист.

«Впереди Украину и всю Европу ждут неопределенные, но, возможно, экзистенциально важные недели и месяцы», — заявил Ронцхаймер.

Ранее американский морпех Брайан Берлетик заявил, что российский удар «Орешником» по Украине должен был стать доходчивым предупреждением для глухих и недальновидных западных политиков.