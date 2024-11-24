В США обратились к НАТО после удара «Орешника»

Морпех Берлетик: удар «Орешником» стал предупреждением глухим политикам Запада

Ранее американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х заявил, что российский удар «Орешником» по Украине должен был стать доходчивым предупреждением для глухих и недальновидных западных политиков.

«Серьезное предупреждение, которое будет услышано глухими и безрассудными», — заявил Берлетик.

По его словам, нынешняя агрессивная политика НАТО может продолжиться до тех пор, пока альянс на собственном опыте не ощутит, к каким негативным последствиям привели его необдуманные действия.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске.