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12:31, 24 ноября 2024Бывший СССР

Медведев высмеял не поверившего в существование «Орешника» советника офиса Зеленского

Медведев высмеял Подоляка после заявления, что «Орешника» не существует
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка после его заявления, что баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не существует. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически», — говорится в публикации.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о нанесении удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после этого заявил, что у России «нет никаких "Орешников"», а название этого оружия «выдумал» Владимир Путин.

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