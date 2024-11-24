Медведев высмеял не поверившего в существование «Орешника» советника офиса Зеленского

Медведев высмеял Подоляка после заявления, что «Орешника» не существует

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка после его заявления, что баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не существует. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически», — говорится в публикации.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о нанесении удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после этого заявил, что у России «нет никаких "Орешников"», а название этого оружия «выдумал» Владимир Путин.