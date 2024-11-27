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06:37, 27 ноября 2024Мир

В США подтвердили разрешение ВСУ на удары ATACMS по России

Пентагон подтвердил разрешение ВСУ на удары американскими ATACMS вглубь РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер накануне, 26 ноября, подтвердил разрешение, выданное Вашингтоном Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

На брифинге Райдер подтвердил разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары американскими ракетами вглубь России. «Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — заявил он через сутки после Белого дома.

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Чиновник добавил, что на данный момент атаки ВСУ дальнобойными ракетами нацелены на Курскую область.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Позже Франция и Британия также позволили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.

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