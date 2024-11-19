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03:14, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

В России назвали возможный ответ на удары ВСУ дальнобойными ракетами

Коротченко: РФ может поразить центры принятия решений в Киеве в случае удара ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Eugene / Unsplash

В случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, Москва может поразить центры принятия решений в Киеве. Возможный ответ на атаки ВСУ РИА Новости назвал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Помимо этого, считает эксперт, Россия может нанести массированный удар с использованием крылатых ракет по объектам украинской энергетической инфраструктуры. «Это означает, что в преддверии зимы будут уничтожены все — то есть полностью и тотально — ключевые и иные объекты энергоинфраструктуры Украины с разрывом энерголиний с Западом», — отметил он.

Это, в свою очередь, сделает невозможным устойчивое существование системы военного и государственного управления государства аппаратом Владимира Зеленского, заключил Коротченко.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

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