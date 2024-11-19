Песков оценил сроки завершения СВО словами «продлится еще немного»

Песков: СВО продлится еще немного

Российская специальная военная операция (СВО) на Украине затянулась, поскольку переросла в конфликт с участием не только украинской армии, но и стран НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», — рассказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия будет проводить СВО до достижения всех поставленных целей.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что СВО закончится тогда, когда победит Россия.