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13:25, 4 декабря 2024Мир

Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

Команда Трампа предложила 3 варианта урегулирования конфликта на Украине
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Allison Robbert / Reuters

Советники победившего на выборах президента в США Дональда Трампа представили ему на рассмотрение три варианта урегулирования конфликта на Украине. Некоторые пункты вызвали резкую реакцию у Киева и Евросоюза (ЕС). Детали узнало агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на четырех советников республиканца указывает, что Трамп на данный момент созвал рабочую группу для создания мирного плана, однако команда изучает возможные идеи. Главная цель — усадить Москву и Киев за стол переговоров.

Один из собеседников Reuters рассказал, что сейчас есть три предложения — от специального посланника по урегулированию на Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и экс-главы нацразведки Ричарда Гренелла. Они подразумевают территориальные уступки со стороны Украины и отказ от членства в Североатлантическом альянсе. Отмечается, что новоизбранный американский лидер, вероятно, станет руководствоваться принципом «кнута и пряника». Если на переговоры не согласится президент Украины Владимир Зеленский, Вашингтон перестанет поддерживать Украину, а если откажется президент России Владимир Путин — поддержка, напротив, возрастет.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

ЕС и Украина против плана Трампа

Как пишет Reuters, Киев, члены Европейского союза и некоторые американские законодатели выступят против предложений избранного президента США. Причина в одном из пунктов, а именно — в отказе от вступления Украины в НАТО.

Аналитики и бывшие сотрудники спецслужб отмечают, что предложения Трампа столкнутся с противодействием со стороны Зеленского, назвавшего вступление Украины в альянс ключевым пунктом своего «плана победы». Также в материале говорится, что в руководстве европейских стран и Конгрессе США будут мешать главе Белого дома. Таким образом, в руках Трампа в итоге может быть меньше козырей, чтобы заставить Киев участвовать в переговорах.

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Зеленский назвал неприемлемое для приглашения в НАТО условие

Во время встречи с приехавшими в Киев высшими чиновниками Европейского союза политик подчеркнул, что Украина не примет частичное приглашение в НАТО, в рамках которого в военно-политический блок войдут лишь подконтрольные Киеву территории.

Не может быть приглашена в НАТО часть территорий Украины. Это автоматическое признание, что (...) все остальные территории не украинские. Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если приглашение, то только полностью всех территорий

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В то же время он отметил, что понимает невозможность задействовать пятую статью Североатлантического альянса во время конфликта на Украине.

До этого президент Украины допускал прекращение огня в обмен на членство страны в НАТО. «Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем», — сказал политик. Он также заявил, что хочет поработать напрямую с Трампом — странам надо будет попытаться найти «новую модель» общения.

Вот это да!
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