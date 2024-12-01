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17:53, 1 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский назвал неприемлемое для приглашения Украины в НАТО условие

Зеленский: Украина не примет частичное приглашение в НАТО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина не примет частичное приглашение в НАТО, в рамках которого в альянс войдут лишь подконтрольные Киеву территории. Об этом во время встречи с приехавшими в Киев высшими чиновниками Европейского Союза (ЕС) заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что (...) все остальные территории не украинские. Если это приглашение — то только полностью всех территорий», — подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил, что понимает невозможность задействовать пятую статью Североатлантического альянса во время конфликта на Украине. По его словам, страны НАТО выступают против рисков их привлечения в конфликт.

Ранее экс-глава французской военной миссии при ООН Доминик Тренкан заявил, что предложение Владимира Зеленского о включении страны под «зонтик НАТО» сложно назвать реалистичным. До этого украинский лидер допустил прекращение огня в обмен на членство страны в НАТО.

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