Во Франции оценили готовность Украины к переговорам

Генерал Тренкан назвал предложение Зеленского о «зонтике НАТО» нереалистичным

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о включении страны под «зонтик НАТО» сложно назвать реалистичным. Такое мнение в интервью Le Parisien высказал экс-глава французской военной миссии при ООН Доминик Тренкан, оценивший также готовность Украины к переговорам.

«Добиться участия президента России Владимира Путина в переговорах таким образом совершенно нереально. Ставить НАТО во главу угла — это то, что абсолютно неприемлемо для российской стороны», — констатировал генерал.

Тренкан добавил, что заявление Зеленского ему показалось бесплодной затеей, однако отметил, что оно также может быть попыткой продемонстрировать, что от переговоров отказывается российская сторона.

«Это одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее. Как можно еще до начала переговоров объявлять, каким образом они закончатся?» — сказал Тренкан.

Ранее Зеленский допустил прекращение огня в обмен на членство страны в НАТО. Он заявил, что для этого необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под контролем киевских властей, а вернуть утраченные территории можно и дипломатическим путем.