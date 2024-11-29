Зеленский допустил прекращение огня в случае взятия Украины «под зонтик НАТО»

Зеленский допустил прекращение огня при условии членства в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский допустил прекращение огня в обмен на членство страны в НАТО. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем», — сказал политик. Зеленский заявил, что в случае признания альянсом международно признанных границ страны Киев потом сможет вернуть территории под контролем России «дипломатическим путем».

Украинский лидер также заявил, что хочет поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом, «потому что люди вокруг него говорят по-разному». Он признал, что странам надо будет попытаться найти «новую модель» общения.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает, что в январе Дональд Трамп представит свой план по окончанию конфликта на Украине. Он также добавил, что открыт к предложениям и готов рассмотреть их от лидеров африканских стран, Азии и арабских государств.