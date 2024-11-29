Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:51, 29 ноября 2024Мир

Зеленский допустил прекращение огня в случае взятия Украины «под зонтик НАТО»

Зеленский допустил прекращение огня при условии членства в НАТО
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский допустил прекращение огня в обмен на членство страны в НАТО. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем», — сказал политик. Зеленский заявил, что в случае признания альянсом международно признанных границ страны Киев потом сможет вернуть территории под контролем России «дипломатическим путем».

Украинский лидер также заявил, что хочет поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом, «потому что люди вокруг него говорят по-разному». Он признал, что странам надо будет попытаться найти «новую модель» общения.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает, что в январе Дональд Трамп представит свой план по окончанию конфликта на Украине. Он также добавил, что открыт к предложениям и готов рассмотреть их от лидеров африканских стран, Азии и арабских государств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали о новых правилах брони от мобилизации. Что изменится?

      Раскрыт риск для Запада из-за стратегии США на Украине

      Стала известна реакция вратаря-чемпиона на конкуренцию с Сафоновым в ПСЖ

      В Тбилиси силовики начали разгонять акцию протеста с помощью водомета

      Студенты московского вуза пожаловались на нашествие клопов и тараканов в общежитии

      На Украине демонтировали памятник Льву Толстому

      Израиль и США обсудят поставки американского оружия

      Во Франции заявили об угрозе распространения ядерного оружия в Иране

      Глава СПЧ раскритиковал массовую проверку фертильности женщин

      Полицию и Минобороны Украины обвинили в коррупции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше