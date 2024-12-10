Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:22, 10 декабря 2024Россия

В СВР заявили о скором достижении Россией целей СВО

Директор СВР Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия близка к достижению целей специальной военной операции (СВО). О скором выполнении задач СВО заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.

В то же время, как заявил Нарышкин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя терпят поражения и находятся на грани краха.

«Ситуация не в пользу Киева (...) Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала», — объявил глава СВР.

Ранее, 5 декабря, о скором достижении целей СВО заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом политик отметил, что ему бы не хотелось завершения боевых действий, «пока эти шайтаны живы».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о мести Трампа Зеленскому на встрече в Париже. Что стало причиной?

      Москалькова оценила переговоры по обмену пленными с Украиной фразой «идут очень тяжело»

      Россиян предупредили об угрожающих уголовным делом под видом следователей мошенниках

      Нарышкин допустил развязывание Западом глобального конфликта в Евразии

      На Украине заявили о заходе ВС России в Сумскую область

      В НХЛ раскрыли план празднования рекорда Овечкина

      42-летняя Энн Хэтэуэй снялась в бюстгальтере для журнала

      В Китае заявили о росте торговли с Россией

      Нарышкин заявил о близости достижения всех целей спецоперации

      В СВР уличили Запад в готовности пойти на крайние меры для сохранения доминирования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше