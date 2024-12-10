Директор СВР Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО

Россия близка к достижению целей специальной военной операции (СВО). О скором выполнении задач СВО заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.

В то же время, как заявил Нарышкин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя терпят поражения и находятся на грани краха.

«Ситуация не в пользу Киева (...) Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала», — объявил глава СВР.

Ранее, 5 декабря, о скором достижении целей СВО заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом политик отметил, что ему бы не хотелось завершения боевых действий, «пока эти шайтаны живы».