В Генштабе ВС России раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации

Герасимов заявил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли около миллиона человек

С начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около одного миллиона человек убитыми и ранеными. Данные об этом раскрыл начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в ходе брифинга, опубликованного Минобороны в Telegram.

Он добавил, что Киев также лишился около 20 тысяч танков и других бронемашин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии и более 1,5 тысячи пусковых установок систем залпового огня.

Герасимов также подчеркнул, что с начала 2024 года Россия взяла под контроль более 190 населенных пунктов в зоне спецоперации, а общая площадь занятых территорий составила около 4,5 тысячи километров.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2024 году украинская сторона потеряла 560 000 солдат. При этом в Курской области ВСУ лишились 40 тысяч военнослужащих.

16 декабря в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что 2024 год стал знаковым для достижении целей СВО. Глава государства также сообщил о переломе на линии боевого соприкосновения.