Министр обороны РФ Белоусов обратился к российским войскам в Харьковской области

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским войскам, ведущим боевые действия в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Глава военного ведомства обратился к офицерам и солдатам 25-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизии. Военнослужащие именно этого соединения 28 января установили контроль над населенным пунктом Двуречная.

Белоусов поздравил личный состав дивизии с занятием населенного пункта и успешным выполнением боевых задач.

28 января Минобороны также сообщило о нанесении удара по цехам производства и местам хранения украинских беспилотников. Удары дальнобойным оружием также были нанесены более чем по 150 районам сосредоточения живой силы и техники противника.