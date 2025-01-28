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12:43, 28 января 2025Россия

Белоусов обратился к российским войскам в Харьковской области

Министр обороны РФ Белоусов обратился к российским войскам в Харьковской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским войскам, ведущим боевые действия в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Глава военного ведомства обратился к офицерам и солдатам 25-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизии. Военнослужащие именно этого соединения 28 января установили контроль над населенным пунктом Двуречная.

Белоусов поздравил личный состав дивизии с занятием населенного пункта и успешным выполнением боевых задач.

28 января Минобороны также сообщило о нанесении удара по цехам производства и местам хранения украинских беспилотников. Удары дальнобойным оружием также были нанесены более чем по 150 районам сосредоточения живой силы и техники противника.

ЖЗЛ
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