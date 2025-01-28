Россия ударила по цехам производства морских беспилотников ВСУ

Минобороны: Нанесен удар по цехам производства морских дронов ВСУ

Российские войска нанесли удар по цехам производства морских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Также в ходе удара дальнобойным оружием были поражены склады хранения морских беспилотников и летательных аппаратов.

Кроме того, за минувшие сутки под удар Российской армии попало 152 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, подчеркнули в военном ведомстве.

28 января Минобороны сообщило об установлении российскими войсками контроля над населенным пунктом Двуречная Харьковской области. Его удалось занять бойцам группировки войска «Запад».