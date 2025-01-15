«Царьград»: Новой целью российских войск стали подземные хранилища газа Украины

Вооруженные силы (ВС) России определили для себя новую цель — ею стали подземные газовые хранилища Украины. Это может привести к тому, что у Киева останется все меньше ресурсов для того, чтобы торговаться с Западом.

Армия России нанесла ракетный удар по львовскому городу Стрый, где находится крупное подземное хранилище газа (ПХГ). Данные сведения уже подтвердил глава администрации Львовской области Максим Козицкий, он же сообщил об ударах по энергетическим объектам региона.

Наряду с этим в Стрые расположен крупный железнодорожный узел, через который Запад поставляет Украине оружие. Военкор Евгений Поддубный считает, что для Российской армии подобные цели являются приоритетными, потому что уничтожение каждого состава с оружием уменьшает военный потенциал противника.

Зеленский предлагал Западу хранить свой газ в украинских ПХГ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал западным странам хранить свой газ в украинских ПХГ, пишет «Царьград». Украинский лидер считал, что у страны есть инфраструктура, которая могла бы пригодиться «партнерам» Киева. Однако атака на ПХГ в Стрые сорвала этот проект Зеленского еще до того, как его оформили в какие-либо договоренности.

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Аналогичная ситуация складывалась и с литием.

Литий — дорогой и крайне востребованный ресурс, который необходим в промышленном производстве. Зеленский предложил администрации США взять себе украинское месторождение лития в обмен на увеличение военной поддержки. Однако вскоре после этого Российская армия взяла под контроль населенный пункт Шевченко, где расположено это месторождение. В результате Зеленский потерял доступ к важному месторождению, с помощью которого собирался торговаться с США.

«Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения, они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем РФ», — заявлял глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Производство оружия для ВСУ может оказаться под угрозой

Стоит отметить, что из-за серьезного энергодефицита на Украине уничтожение подземного газового хранилища для этой страны станет большим ударом. Лишение голубого топлива посреди зимы может серьезно подорвать производство оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом газ на Украине заменить нечем. Если раньше был уголь, то теперь и этот ресурс больше не поступает — единственная шахта в Покровске, которая снабжала сырьем энергетиков и металлургов, приостановила деятельность из-за развернувшихся неподалеку боев. Если Российская армия возьмет под свой контроль Покровск, то Украина будет полностью лишена своего угля, она будет вынуждена закупать этот ресурс за границей за огромные деньги.

ВС России нанесли массированный ракетный удар по Украине

15 января стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный ракетный удар по Украине. По данным украинского издания «Страна.ua», массированный удар наносили самолеты ВКС России. В частности, в Хмельницкой, Ивано-Франковской областях Украины и Харькове были слышны звуки взрывов.

«Военная хроника» между тем сообщала о второй волне ракетных ударов по территории Украины. Уточнялось, что большая часть ракет летела в сторону Киева или со смещением в сторону Винницы.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Массированные ракетные удары прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. «Очередной российский массированный удар. Середина зимы, и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

14 января также сообщалось, что Российская армия нанесла удар по объектам украинской энергетики. Целями ударов также стали промышленные объекты, военные аэродромы Вооруженных сил Украины, скопления живой силы и техники ВСУ.

В России назвали газотранспортную систему Украины важным объектом для поражения

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов объяснил ракетные удары по газораспределительной системе Украины утром 15 января.

По его словам, газотранспортная система Украины является первоочередным объектом для поражения. Это не только важный объект энергетической системы, но и место, где хранится украденный у России газ, подчеркнул Картаполов.

Он отметил, что с 1 января Украина отказалась пропускать дальше газ, который у них накапливался, «тем, кому он был предназначен». «Воришки не должны наживаться на нашем имуществе и не будут», — заявил Картаполов.