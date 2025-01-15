Картаполов назвал газотранспортную систему Украины важным объектом для поражения

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов объяснил ракетные удары по газораспределительной системе Украины утром в среду, 15 января. Его комментарий публикует Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Парламентарий назвал газотранспортную систему Украины первоочередным объектом для поражения. По его словам, это не только важный объект энергетической системы, но и место, где хранится украденный в России газ.

Картаполов отметил, что с 1 января Украина отказались пропускать дальше газ, который у них накапливался, «тем, кому он был предназначен». «Воришки не должны наживаться на нашем имуществе и не будут», — заявил Картаполов.

По словам депутата, речь идет также об «устранении конкурентов». «Американцы устраняют конкурентов. Устраняют конкурентов нагло, цинично, и [министр иностранных дел России] Сергей Лавров об этом говорил. При их прямом попустительстве, а может быть, и при содействии были подорваны нитки "Северного потока" и была атака на распределительную станцию "Турецкого потока", что о многом говорит», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России начали массированный ракетный удар по Украине. Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты.