Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар по Украине

Президент Украины Зеленский прокомментировал утренние ракетные удары

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утренние массированные ракетные удары по стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очередной российский массированный удар. Середина зимы, и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты», — написал Зеленский.

Он добавил, что Украина нуждается в усилении воздушной обороны и напомнил о нереализованных обещаниях стран Запада на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате «Рамштайн».

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по Украине. По данным украинского издания, массированный удар наносят самолеты ВКС России. В частности, в Хмельницкой, Ивано-Франковской областях Украины и Харькове были слышны звуки взрывов.