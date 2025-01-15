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11:35, 15 января 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар по Украине

Президент Украины Зеленский прокомментировал утренние ракетные удары
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утренние массированные ракетные удары по стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очередной российский массированный удар. Середина зимы, и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты», — написал Зеленский.

Он добавил, что Украина нуждается в усилении воздушной обороны и напомнил о нереализованных обещаниях стран Запада на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате «Рамштайн».

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по Украине. По данным украинского издания, массированный удар наносят самолеты ВКС России. В частности, в Хмельницкой, Ивано-Франковской областях Украины и Харькове были слышны звуки взрывов.

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