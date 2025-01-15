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10:17, 15 января 2025Бывший СССР

ВС России начали массированный ракетный удар по Украине

«Страна.ua»: ВС РФ наносят массированный ракетный удар по Украине
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали массированный ракетный удар по Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным украинского издания, массированный удар наносят самолеты ВКС России. В частности, в Хмельницкой, Ивано-Франковской областях Украины и Харькове слышны звуки взрывов.

«Военная хроника» между тем сообщала о второй волне ракетных ударов по территории Украины. Уточнялось, что большая часть ракет летела в сторону Киева или со смещением в сторону Винницы. Министр энергетики республики Герман Галущенко подтвердил, что начались превентивные отключения света, электроэнергия отключена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

До этого сообщалось о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях Украины.

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