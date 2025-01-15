Взрывы раздались в Хмельницкой и Винницкой областях Украины

В Хмельницкой и Винницкой областях Украины были слышны звуки взрывов

Звуки взрывов раздались в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«На Хмельнитчине и в Винницкой области были слышны звуки взрывов», — указано в сообщении.

Взрывы в Хмельницкой области подтверждает и издание «Общественное», ссылаясь на своих корреспондентов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по использовавшемуся для ударов по Запорожской области аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкассах.