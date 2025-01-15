Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Черкассах

Лебедев: ВС России ударили по аэродрому ВСУ в Черкассах

Вооруженные силы (ВС) России ударили по использовавшемуся для ударов по Запорожской области аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкассах. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«То, что регулярно взлетают вертолеты и летят бомбить наши позиции на Запорожском направлении — сведения есть», — подчеркнул подпольщик.

Лебедев сообщил об ударе ВС России по аэродрому ВСУ в Черкассах утром 15 января, по его информации, взрыв ощущался в районе микрорайона Казбет. Подпольщик посоветовал российским военным обратить внимание на используемые ВСУ воинскую часть и туберкулезный диспансер в северо-западном пригороде.

Ранее глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры. Чиновник подчеркнул, что в результате ударов ВС России мирные жители не пострадали.