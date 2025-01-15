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08:30, 15 января 2025Бывший СССР

Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Украине территории Запорожской области ударами Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Пришло 11 уведомлений про разрушения объектов инфраструктуры», — сообщил чиновник.

Федоров подчеркнул, что в результате ударов ВС России мирные жители не пострадали. По подсчетам главы Запорожской ОВА, всего на подконтрольной Киеву территории области за сутки прогремело 466 взрывов.

Ранее Сумская ОВА сообщила о повреждении критической инфраструктуры в области. Энергоснабжение было прекращено для 185 населенных пунктов Сумского и Конотопского районов.

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