Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Украине территории Запорожской области ударами Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Пришло 11 уведомлений про разрушения объектов инфраструктуры», — сообщил чиновник.

Федоров подчеркнул, что в результате ударов ВС России мирные жители не пострадали. По подсчетам главы Запорожской ОВА, всего на подконтрольной Киеву территории области за сутки прогремело 466 взрывов.

Ранее Сумская ОВА сообщила о повреждении критической инфраструктуры в области. Энергоснабжение было прекращено для 185 населенных пунктов Сумского и Конотопского районов.