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17:22, 13 января 2025Бывший СССР

В Сумской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Сумская ОВА сообщила о повреждении критической инфраструктуры в регионе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Критическая инфраструктура Сумской области была повреждена после атаки беспилотников. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА) региона в своем Telegram-канале.

«Беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской общины», — указано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате удара нет, а энергоснабжение было прекращено для 185 населенных пунктов Сумского и Конотопского районов.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что по восточному пригороду Запорожья, где расположен используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) аэродром, нанесли удар.

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