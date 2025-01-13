В Сумской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Сумская ОВА сообщила о повреждении критической инфраструктуры в регионе

Критическая инфраструктура Сумской области была повреждена после атаки беспилотников. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА) региона в своем Telegram-канале.

«Беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской общины», — указано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате удара нет, а энергоснабжение было прекращено для 185 населенных пунктов Сумского и Конотопского районов.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что по восточному пригороду Запорожья, где расположен используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) аэродром, нанесли удар.