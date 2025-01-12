По восточному пригороду Запорожья, где расположен используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) аэродром, нанесли удар. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, атака произошла в 22:30. «Взрыв был с восточной окраины города, там ранее располагался 12-й ракетно-зенитный дивизион. Рядом находится аэродром, который бандеровцы используют», — уточнил подпольщик.
Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики на территории Украины.
Кроме того, российские войска нанесли удар в направлении складов Кременчугского автосборочного завода в Полтавской области Украины, а также по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области.