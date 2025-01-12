В подполье заявили об ударе по пригороду Запорожья

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по аэродрому ВСУ в Запорожье

По восточному пригороду Запорожья, где расположен используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) аэродром, нанесли удар. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, атака произошла в 22:30. «Взрыв был с восточной окраины города, там ранее располагался 12-й ракетно-зенитный дивизион. Рядом находится аэродром, который бандеровцы используют», — уточнил подпольщик.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики на территории Украины.

Кроме того, российские войска нанесли удар в направлении складов Кременчугского автосборочного завода в Полтавской области Украины, а также по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области.