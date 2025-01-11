Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам и объектам энергетики Украины

МО: ВС России нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики на территории Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. В результате удалось также поразить скопления живой силы и техники ВСУ в 146-ти районах боевых действий.

Кроме того, российские военные за минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Взять территории удалось группировке войск «Центр».

11 января координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС России ракетами ударили по военному аэродрому в городе Александрия Кировоградской области. Всего за минувшую неделю с 4 по 10 января армия России нанесла 28 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины.