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12:02, 11 января 2025Бывший СССР

Россия ударила по военному аэродрому на Украине

Координатор подполья Лебедев: Россия ударила по военному аэродрому в Александрии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ракетами ударили по военному аэродрому в городе Александрия Кировоградской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, его цитирует РИА Новости.

По его данным, под удар попал вертолетный аэродром, где ремонтируют, вооружают и заправляют украинские вертолеты. Рядом с объектом также располагается полк нацгвардии Украины.

11 января Лебедев также сообщал, что ВС России нанесли удар в направлении складов Кременчугского автосборочного завода в Полтавской области Украины.

За неделю с 4 по 10 января армия России нанесла 28 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Групповые удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, цеха сборки и места хранения ударных дронов.

ЖЗЛ
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