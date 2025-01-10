Россия нанесла 28 групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны: ВС РФ нанесли 28 групповых ударов по Украине за неделю

В период с 4 по 10 января армия России нанесла 28 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что групповые удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения и цеха сборки и места хранения ударных дронов.

Под удар армии России, помимо этого, попали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. О том, где территориально они находились, информации в ведомстве не привели.