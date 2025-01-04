ВКС России нанесли 12 групповых ударов по Украине за неделю

МО: ВКС России нанесли 12 групповых ударов по энергообъектам Украины за неделю

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли 12 групповых ударов по энергообъектам Украины за неделю. Об этом сообщило Минобороны России в сводке, опубликованной в Telegram-канале.

По данным министерства, российскими авиационными снарядами, дронами и ракетами были поражены инфраструктура военных аэродромов, завод по производству пороховых зарядов, базы горючего, цеха сборки, склады боеприпасов. Также были нанесены удары по местам хранения воздушных и морских дронов, а также пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар нанесли авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.