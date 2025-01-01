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05:59, 1 января 2025Бывший СССР

Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.

Развилка подтвердила успешное уничтожение цели, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Удар нанесли авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

31 декабря Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 46 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область, которое произошло 6 августа. Кроме того, украинские формирования потеряли 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, более 1300 боевых бронированных машин и множество другой военной техники.

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