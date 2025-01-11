Лебедев: Военные ВС РФ атаковали склады Кременчугского автосборочного завода

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар в направлении складов Кременчугского автосборочного завода в Полтавской области Украины, сообщает РИА Новости.

«Кременчуг — Полтавская область. Около 0.20 прилетело по окраине в направлении района "Вторая засыпь"», — заявил он, уточнив, что атаке, ориентировочно, подверглись склады Кременчугского автосборочного завода.

Ранее Лебедев сообщил об ударах по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области Украины. По его словам, объект, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) как аэродром подскока, был атакован ракетами «Герань».