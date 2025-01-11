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03:36, 11 января 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Николаевской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области Украины, сообщает РИА Новости.

По его словам, объект, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) как аэродром подскока, был атакован ракетами «Герань».

Ранее Минобороны России показало кадры ударов вертолетов по огневым точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Отмечается, что летчики поддержали военнослужащих, ведущих боевые действия на земле.

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