Минобороны показало видео ударов вертолетов по огневым точкам ВСУ в Курской области

МО показало кадры ударов вертолетов по огневым точкам ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры ударов вертолетов по огневым точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Отмечается, что летчики поддержали военнослужащих, ведущих боевые действия на земле.

Видео начинается с момента заряда боекомплекта и взлета боевых машин. Затем следуют кадры выпуска ракет по целям. Разведка доложила об уничтожении противника, после чего экипажи вернулись обратно.

В этот же день оборонное ведомство показало видео с ударом FPV-дрона по американской боевой машине пехоты (БМП) Bradley в Курской области. На кадрах, снятых от первого лица, можно наблюдать подлет FPV-дрона к боевой машине противника.