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20:41, 10 января 2025Россия

Минобороны показало видео ударов вертолетов по огневым точкам ВСУ в Курской области

МО показало кадры ударов вертолетов по огневым точкам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры ударов вертолетов по огневым точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Отмечается, что летчики поддержали военнослужащих, ведущих боевые действия на земле.

Видео начинается с момента заряда боекомплекта и взлета боевых машин. Затем следуют кадры выпуска ракет по целям. Разведка доложила об уничтожении противника, после чего экипажи вернулись обратно.

В этот же день оборонное ведомство показало видео с ударом FPV-дрона по американской боевой машине пехоты (БМП) Bradley в Курской области. На кадрах, снятых от первого лица, можно наблюдать подлет FPV-дрона к боевой машине противника.

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