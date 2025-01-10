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19:13, 10 января 2025Россия

Минобороны показало кадры с ударом дрона по американской БМП в Курской области

Минобороны показало видео с уничтожением американской БМП в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры с ударом FPV-дрона по американской боевой машине пехоты (БМП) Bradley в Курской области. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" поразил боевую машину пехоты Bradley ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых от первого лица, можно наблюдать подлет FPV-дрона к боевой машине противника. При приближении к технике связь с беспилотником теряется. Уточняется, что для поражения БМП использовался дрон на оптоволокне.

В этот же день стало известно, что расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил украинский танк в Курской области в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы противника.

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