Расчет FPV-дронов уничтожил танк ВСУ в Курской области в условиях работы РЭБ

Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил украинский танк в Курской области в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Танк ВСУ обнаружили в лесополосе. Данные об обнаруженной цели передали ударным средствам, после чего объект удалось уничтожить. В ведомстве привели кадры объективного контроля попаданий по цели. Информации о том, где конкретно удалось уничтожить танк, не приводится.

Ранее в сети опубликовали кадры поражения британского танка Challenger 2 в Курской области. Удар по цели нанесли беспилотником 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. В Кремле в декабре заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.