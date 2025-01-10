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10:05, 10 января 2025Россия

Расчет FPV-дронов в условиях РЭБ уничтожил танк ВСУ в Курской области

Расчет FPV-дронов уничтожил танк ВСУ в Курской области в условиях работы РЭБ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил украинский танк в Курской области в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Танк ВСУ обнаружили в лесополосе. Данные об обнаруженной цели передали ударным средствам, после чего объект удалось уничтожить. В ведомстве привели кадры объективного контроля попаданий по цели. Информации о том, где конкретно удалось уничтожить танк, не приводится.

Ранее в сети опубликовали кадры поражения британского танка Challenger 2 в Курской области. Удар по цели нанесли беспилотником 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. В Кремле в декабре заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.

ЖЗЛ
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