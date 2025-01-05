Опубликованы кадры поражения британского танка Challenger 2 в Курской области

Британский танк Challenger 2 был поражен в Курской области, по нему нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Рыбарь».

В частности, удар по танку был нанесен дроном 155 гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России.

«Всего украинские формирования получили 13 таких машин в 2023 году, которые поступили на вооружение 82 одшбр. С учетом предыдущих потерь, на текущий момент в распоряжении ВСУ остается 5-6 "Челленджеров"», — отмечается в сообщении.

Ранее The National Interest признал российский Т-72, который применяют в ходе специальной военной операции (СВО), величайшим танком в мире. Также в список лучших танков включили M1 Abrams, Merkava V, Leclerc XL, корейский K2, китайский Type 99, Leopard 2 и британские Challenger 2.