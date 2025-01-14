Минобороны отчиталось о нанесении ударов по объектам украинской энергетики

Россия нанесла удар по объектам украинской энергетики. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Целями ударов также стали промышленные объекты, военные аэродромы Вооруженных сил Украины, скопления живой силы и техники ВСУ, отметили в министерстве.

Удары по заранее выявленным целям были нанесены дальнобойным российским оружием наземного и воздушного базирования.

13 января российское военное ведомство сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Песчаное в Донецкой народной республике. Им овладели подразделения Центральной группировки российских войск в зоне проведения спецоперации.